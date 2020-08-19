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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. الفائزون بعضوية مجلس الشيوخ في الدقهلية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:36 م
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفر
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية وجاءت الأسماء كالتالي:

1- طارق أحمد محمد أحمد عبد الهادي.

2- جمال عبد الظاهر خضر.

3- محمد عبد المعطي علي السيد.

4- عبده عطية على عيشة.

5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح.

6- رضا محمد الحسيني.

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