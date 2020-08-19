بالأسماء.. الفائزون بعضوية مجلس الشيوخ في الدقهلية
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:36 م
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفرطباعة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية وجاءت الأسماء كالتالي:
1- طارق أحمد محمد أحمد عبد الهادي.
2- جمال عبد الظاهر خضر.
3- محمد عبد المعطي علي السيد.
4- عبده عطية على عيشة.
5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح.
6- رضا محمد الحسيني.
1- طارق أحمد محمد أحمد عبد الهادي.
2- جمال عبد الظاهر خضر.
3- محمد عبد المعطي علي السيد.
4- عبده عطية على عيشة.
5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح.
6- رضا محمد الحسيني.