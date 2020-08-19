بالأسماء.. الفائزون بعضوية مجلس الشيوخ في الدقهلية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية وجاءت الأسماء كالتالي:1- طارق أحمد محمد أحمد عبد الهادي.2- جمال عبد الظاهر خضر.3- محمد عبد المعطي علي السيد.4- عبده عطية على عيشة.5- ثروت فتح الباب أبو الفتوح.6- رضا محمد الحسيني.