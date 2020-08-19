الفائزون بعضوية مجلس الشيوخ في بني سويف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بمقاعد الفردى، بمحافظة بنى سويف، وفاز بمرشح الفردى بالمحافظة كل من محمد على قنديل، وأحمد محسن سليم.كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز أعضاء القائمة الوطنية ( من أجل مصر ) في الأربعة قطاعات، بعضوية مجلس الشيوخ، وذلك بعد حصولها على نسبة تجاوزت الـ5 % المقررة قانونًا.