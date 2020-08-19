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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل التنمر على شاب من ذوي الهمم في الجيزة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:35 م
ذوي الهمم
ذوي الهمم
مريم جبل- عمرو المزيدى
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رصدت الأجهزة الأمنية على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" ويقوم آخر وبصحبته كلب بتهديده وقيام آخر بتصويرهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما عاطل، حلاق – مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وبسؤال المجنى عليه أقر بتقابله مع المتهمين وتوجه بصحبتهما للمحل عمل الثانى، وقام الأول بالتنمر عليه وتهديده بالكلب وقيام الثانى بتصويرهما.. وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على سبيل المزاح، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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