بالأسماء.. الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة

عبدالحي رفاعي محمد عبيد، و

أحمد حسين فايق صبور، و

جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم، و

ياسر محمد زكي إبراهيم، و

فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضي، و

محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، و

خالد مصطفى عبدالوهاب عبد الرحيم، و

أحمد سمير سيد زكربا، و

رأفت كمال زكي سوس، و

هادى لويس بباوي مرجان.

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمحافظة القاهرة:واعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة وهم: