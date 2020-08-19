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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بالأسماء.. الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:34 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفر
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمحافظة القاهرة:

واعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة وهم: عبدالحي رفاعي محمد عبيد، و أحمد حسين فايق صبور، و جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم، وياسر محمد زكي إبراهيم، و فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضي، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، و خالد مصطفى عبدالوهاب عبد الرحيم، و أحمد سمير سيد زكربا، و رأفت كمال زكي سوس، و هادى لويس بباوي مرجان.

 

 

 

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