بالأسماء.. الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:34 م
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفرطباعة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لمحافظة القاهرة:
واعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة وهم: عبدالحي رفاعي محمد عبيد، و أحمد حسين فايق صبور، و جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم، وياسر محمد زكي إبراهيم، و فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضي، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، و خالد مصطفى عبدالوهاب عبد الرحيم، و أحمد سمير سيد زكربا، و رأفت كمال زكي سوس، و هادى لويس بباوي مرجان.
واعتمد مجلس الإدارة فوز كل من فى المقاعد الفردية فى القاهرة وهم: عبدالحي رفاعي محمد عبيد، و أحمد حسين فايق صبور، و جمال أبو الفتوح محمد محمد إبراهيم، وياسر محمد زكي إبراهيم، و فؤاد سعد فؤاد عبد السلام القاضي، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، و خالد مصطفى عبدالوهاب عبد الرحيم، و أحمد سمير سيد زكربا، و رأفت كمال زكي سوس، و هادى لويس بباوي مرجان.