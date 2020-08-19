فوز 5 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز كل من؛ فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية:1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهرة "السيد حجازي".2- سمير محمد البيومي.3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفى الطرباني".4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي.5- مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي.