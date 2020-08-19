فوز 5 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:36 م
أشرف لاشين- حسام محفوظ- محمد جعفرالهيئة الوطنية للطباعة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز كل من؛ فى انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية:
1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهرة "السيد حجازي".
2- سمير محمد البيومي.
3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفى الطرباني".
4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي.
5- مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي.
1- الدكتور سيد عبدالحميد سالم الشهرة "السيد حجازي".
2- سمير محمد البيومي.
3- مصطفي سعيد أمين الشهير بـ"مصطفى الطرباني".
4- الدكتور نصيف حفناوي العفيفي.
5- مصطفي بيومي محمد والشهير بمصطفى النفيلي.