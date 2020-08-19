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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين تحث واشنطن على دفع العلاقات الثنائية إلى مسار التنسيق والتعاون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:38 م
تشاو لي
تشاو لي
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حث المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشاو لي جيان" بعض السياسيين الأمريكيين على الإصغاء بعناية إلى صوت المجتمع الدولي، ودفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنسيق والتعاون والاستقرار، والحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الأربعاء، تعليقًا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد فيها أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تكن مضطربة قط كما هي اليوم، وأن التوتر المتصاعد بين البلدين قد يقسم العالم إلى مجموعتين، ما يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع الدولي.

وقال جيان إن "التعاون بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يحقق منافع كثيرة لهما وللعالم، وإن المواجهة بينهما لا تصب في صالح المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن التطور الصحي والمستقر للعلاقات بين الدولتين يتعلق بحاضر ومستقبل الصين والولايات المتحدة والعالم، ويتوافق مع التطلعات المشتركة لشعوب البلدين وباقي الدول.

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