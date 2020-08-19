«لاشين إبراهيم»: نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بلغت 14.23%

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن شعب مصر أثبت للعالم أنه قادر على تجاوز التحديات، موضحًا أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بلغت 14.23%.وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أن الهيئة الوطنية للانتخابات استحدثت بعض الطرق لتسهيل التصويت، مؤكدًا أن إجراءات الإعداد للاستحقاق الانتخابي شهدت تعاونًا بين الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة.وأشاد لاشين بجهود القوات المسلحة في تأمين الانتخابات ونقل القضاة المشرفين على اللجان العامة في الانتخابات إلى المحافظات الحدودية.