سامر المصري: «الشيطان» يقدم الساسبنس والإثارة بشكل مختلف

كشف الفنان السوري سامر المصري عن خوض ثاني تجاربه الفنيه بمصر بتصوير مسلسل يحمل اسم "الشيطان" لعرضه علي أحد المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية قريبًا.وأكد "سامر" أن "الشيطان" يضم نخبة من النجوم العرب والمصريين والأجانب، إضافة إلي ظهور نجوم ميجا ستار مصريين كضيوف شرف في كل حلقه.تدور أحداث المسلسل في إطار مليء بالإثارة والساسبنس والتشويق بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل.وأعرب سامر عن سعادته وامتنانه لجمهور هليوود الشرق الأوسط الذى يدين له بكثير من الفضل والمشاعر الصادقة لما لمسه من أحاسيس من خلال مشاركته السينمائية في فيلم "الخلية" للنجم أحمد عز.في سياق متصل، يتعاقد صناع العمل حاليًا مع نجوم عرب ومصريين وأجانب بصفة رسمية، للبدء في التصوير بعدة لوكيشنات متفرقة منتصف الشهر المقبل.جدير بالذكر أن مسلسل "الشيطان" يتضمن مؤقتًا لذات الوقت نخبة من النجوم؛ ألا وهم الفنان سامر المصري، مارجو حداد، جمال الزناتي، مايا، سوسلان فيداروف، أحمد العمده، الكساندرا بوسنيكافا، كلوديا حنا وآخرين، إنتاج سفيان الزناتي وقصة جمال الزناتي، مدير تصوير مارك عوني، وإخراج إيهاب عمرو.