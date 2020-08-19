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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن استئناف الدراسة منتصف سبتمبر المقبل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:36 م
المدارس في تونس
المدارس في تونس
وكالات
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أعلنت وزارة التربية في تونس، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في المدارس العمومية بصفة عادية بدءا من منتصف سبتمبر المقبل للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومنتصف سبتمبر هو التاريخ السنوي الاعتيادي لاستئناف الدراسة بعد العطل الصيفية في تونس.

وتأتي العودة هذا العام بينما تشهد البلاد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن انحسرت في فترة سابقة إلى مستوى صفر إصابات.

وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحامدي اليوم "قررنا انطلاق السنة الدراسية يوم 15 سبتمبر المقبل ونهايتها يوم 30 يونيو المقبل".

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