تونس تعلن استئناف الدراسة منتصف سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية في تونس، اليوم الأربعاء، استئناف الدراسة في المدارس العمومية بصفة عادية بدءا من منتصف سبتمبر المقبل للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.ومنتصف سبتمبر هو التاريخ السنوي الاعتيادي لاستئناف الدراسة بعد العطل الصيفية في تونس.وتأتي العودة هذا العام بينما تشهد البلاد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد أن انحسرت في فترة سابقة إلى مستوى صفر إصابات.وقال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحامدي اليوم "قررنا انطلاق السنة الدراسية يوم 15 سبتمبر المقبل ونهايتها يوم 30 يونيو المقبل".