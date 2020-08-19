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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

بحضور الملك.. ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى»

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:32 م
ماليزيا تتوج شيخ
ماليزيا تتوج شيخ الأزهر
أميرة العناني
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توجت ماليزيا، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ2020م"، خلال احتفالية بالسنة الهجرية الجديدة، حضرها صاحب الجلالة الملك السلطان عبدالله أحمد شاه، ورئيس الوزراء تان سري محيي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة، وممثلين لعدد من الدول.
ويأتي تتويج فضيلة الإمام الأكبر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور المهم الذي يقوم به فضيلته في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.
وتسلم الجائزة السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي "فيروس كورونا المستجد".
وتعد جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» من أهم الجوائز التي تمنحها ماليزيا سنويًا، ويتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.

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