«الزراعة»: ضبط 11.6 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة خلال أسبوع

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 11 طنًا و694 كجم في 19 محافظة.وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر)، وتم تحرير 66 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.وأضاف "محمود" أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية، أو تداول أدوية محظورة، أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.وشنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 11 محافظة وهي (بنى سويف، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، المنيا) وتم بالمرور والتفتيش على 140 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 58 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم إصدار قرار الإغلاق للمخالفين.