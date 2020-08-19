ريم البارودي تقديم برنامجًا رمضانيًا على شاشة «النهار»

أعلنت شبكة قنوات "النهار" عن تجهيز برنامج فني كبير، يعرض في رمضان المقبل، وذلك في إطار خطة التطوير التي اعتمدتها الشبكة مؤخرًا.ويعقد مسئولو الشبكة جلسات عمل حاليًا مع الفنانة ريم البارودي لتقديم البرنامج والتجهيز له وتحديد محتواه وفقراته، وبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني، بمسلسل "جمع سالم"، من بطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.