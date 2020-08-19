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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبر البعثات الدبلوماسية.. أردوغان يطارد معارضيه حتى الهند

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:18 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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كشفت وثائق قضائية، اليوم الأربعاء، أن الحملة التي أطلقتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ضد منتقديها خارج البلاد وصلت إلى الهند.

وكانت حملات أردوغان في الماضي تشمل الدول المحيطة في تركيا وفي أوروبا، وهذه أول مرة تصل إلى منطقة جنوبي أسيا البعيدة آلاف الكيلومترات عن تركيا.

وتظهر الوثائق توجيه اتهامات بالإرهاب إلى معلمين ورجال أعمال أتراك يعيشون في الهند، بناء على أدلة لفقها المدعي العام التركي، وفقًا لما ذكره موقع نورديك مونيتور السويدي المتخصص في الشأن التركي.

ولفت الموقع إلى أنه في 21 ديسمبر 2018، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا ضد 12 مواطنا تركيا يعيشون في الهند.

وأشار إلى أن الاتهام، اعتمد على ملفات تجسس قام بها دبلوماسيون أتراك يعملون في سفارة أنقرة في نيودلهي بين عامي 2016 - 2018، دون أي دليل ملموس على ارتكاب المتهمين أي مخالفات.

وذكر الموقع أنه من بين الذين شملهم التحقيق: ممثلو منظمة «إنديالوج» التي تجمع أفرادًا من ثقافات وأديان مختلفة وتنظم مهرجانًا دوليًا للغة والثقافة، بالإضافة إلى مدراء الغرفة التجارية التركية الهندية، ورجال أعمال ومعلمين بارزين يعيشون في البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، وتم توجيه اليهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وأكدت الوثائق التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف منتقدي معارضي حكومة أردوغان خارج تركيا، عبر البعثات الدبلوماسية التركية.

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