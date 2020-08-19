السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

استيقظ سكان بلدة أولتن السويسرية، الواقعة بين مدينتي زيورخ وبازل، يوم الجمعة الماضي، وقد كسا أرضها غطاء خفيف من الشوكولاتة، بسبب عطل بأحد المصانع التي تنتجها.وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "من المحتمل أن تكون رؤية مدينتك مغطاة بمسحوق الشوكولاتة أحد الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تكون من أحلام الأطفال في أمنيات الكريسماس، وبالنسبة لما حدث الجمعة الماضي لبلدة واحدة في سويسرا، لم يكن الأمر مجرد خيال".فقد تعطل نظام التهوية في مصنع للشوكولاتة تابع لشركة "لندت" الشهيرة في أولتن، مما أدى إلى نفض المداخن غبارا من الكاكاو ملأ الشوارع وغطى السيارات والأشجار والبيوت.وقالت شركة لندت إن عيبًا طفيفًا حدث بالفعل في نظام التهوية في خط "حبيبات الكاكاو" المحمصة في مصنعها في أولتن، الأمر الذي أدى إلى انتشار غبار الشوكولاتة على مساحات واسعة في البلدة.وتابعت: الحبيبات المتطايرة عبارة عن غبار من حبوب الكاكاو المطحونة التي تستخدم كأساس للشوكولاتة، وتسببت الرياح القوية في انتشار مسحوق الشوكولاتة حول المنطقة المجاورة للمصنع.وشارك مستخدمون على تويتر قائلين: "السماء تمطر شوكولاتة.. هذا لا يحدث إلا في الأحلام؟" وعلق آخر: "أخيرا.. لقد تحقق حلمي!".