رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 م
السماء تمطر شيكولاتة
السماء تمطر شيكولاتة
إيمان ماهر
طباعة
استيقظ سكان بلدة أولتن السويسرية، الواقعة بين مدينتي زيورخ وبازل، يوم الجمعة الماضي، وقد كسا أرضها غطاء خفيف من الشوكولاتة، بسبب عطل بأحد المصانع التي تنتجها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "من المحتمل أن تكون رؤية مدينتك مغطاة بمسحوق الشوكولاتة أحد الأشياء الوحيدة التي يمكن أن تكون من أحلام الأطفال في أمنيات الكريسماس، وبالنسبة لما حدث الجمعة الماضي لبلدة واحدة في سويسرا، لم يكن الأمر مجرد خيال".

فقد تعطل نظام التهوية في مصنع للشوكولاتة تابع لشركة "لندت" الشهيرة في أولتن، مما أدى إلى نفض المداخن غبارا من الكاكاو ملأ الشوارع وغطى السيارات والأشجار والبيوت.

وقالت شركة لندت إن عيبًا طفيفًا حدث بالفعل في نظام التهوية في خط "حبيبات الكاكاو" المحمصة في مصنعها في أولتن، الأمر الذي أدى إلى انتشار غبار الشوكولاتة على مساحات واسعة في البلدة.

وتابعت: الحبيبات المتطايرة عبارة عن غبار من حبوب الكاكاو المطحونة التي تستخدم كأساس للشوكولاتة، وتسببت الرياح القوية في انتشار مسحوق الشوكولاتة حول المنطقة المجاورة للمصنع.

وشارك مستخدمون على تويتر قائلين: "السماء تمطر شوكولاتة.. هذا لا يحدث إلا في الأحلام؟" وعلق آخر: "أخيرا.. لقد تحقق حلمي!".

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا
السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقي على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدي حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

كيف يختلف فقدان الشم والتذوق في «كوفيد- 19» عن نزلات البرد؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة

البيت الفني للمسرح يقدم عرض «كأنك تراه» الليلة

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان