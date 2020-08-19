رئيس الهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ كانت تنافسية وتم إجراؤها وفق المعايير الدولية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "لقد انتهت بحمد الله إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ في جولتها الأولى".وأضاف خلال مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ قائلًا:" لقد سبق أن دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين لإجراء الانتخابات وتقدم عدد من المرشحين وممثلي القوائم، ومن استوفى منهم كان 797 مرشحًا فرديًا و100 قائمة ومثلهم احتياطي".وشدد: التزامنا بتنفيذ ما صدر في الطعون القضائية، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت تنافسية ترشح فيها من استوفى الشروط، وتم إجراؤها وفق المعايير الدولية وادينا عملنا في إطار أخلاقي وقانوني منظم.وتابع: الانتخابات جاءت في أوقات بالغة الصعوبة ومنها فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الشعب أثبت أنه قادر على مواجهة ذلك وشارك في الانتخابات بشكل أشاد به العالم وسط إجراءات تأمينية على أعلى مستوى.