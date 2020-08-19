رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحمين أطفالك من أخطار التكييف؟.. استشاري يجيب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:31 م
التكييف
التكييف
سلمى بدر
طباعة
يشعر الكثير من الأطفال في فصل الصيف بزهق جراء ارتفاع الحرارة فضلا عن إصابتهم بأمراض الصيف المزمنة وخاصة الطفح الجلدي، ما يدفع الأمهات إلى الاستعانة بالتكييف للتخفيف من درجة الحراة، ولكن للتكييفات تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الأطفال، يجب الانتباه لها حتى لا تسبب لهم مشاكل صحية كثيرة.

الدكتور أيمن إبراهيم استشاري طب الأطفال، تحدث لـ"الدستور" عن كيفية حماية الأطفال من التكييفات وتأثيرها السلبي.

لماذا يحتاج الأطفال للتكييف؟

- خلال فصل الصيف يحتاج الطفل الرضيع إلى الشعور بالبرودة، ولذلك تضطر الأم إلى فتح التكييف لتعديل الحرارة في غرفة نوم الأطفال وترطيب الأجواء، وإن أي ارتفاع بدرجة حرارة جسم الأطفال خلال فصل الصيف قد يسبب لهم الإعياء، الطفح الجلدي ومشاكل في الأمعاء.

- ما هي التأثيرات السلبية للتكيف على الأطفال؟

- تعرض الطفل للهواء البارد بشكل مستمر يسبب لهم الإصابة بنزلات البرد، ويمكن أن يسبب لهم مشاكل في الجهاز التنفسي، فضلا عن أن هواء التكييف قادر على نشر جزيئات هواء ملوث بفيروسات من الخارج.

- كيف يمكن حماية الأطفال من تأثيرات التكييف السلبية؟
- يجب الحرص على ألا يكون الهواء مسلط بشكل مباشر على الأطفال.
- يجب التأكد من وجود فتحات تهوية في غرف الأطفال أثناء استخدام التكييف.
- يجب تثبيت حرارة الغرفة الموجود فيها الأطفال لأن تغيير معدل الحرارة المفاجئ قد يسبب خطرًا على حياتهم.
- يجب الحرص على وضع غطاء قطني عليهم أثناء نومهم في الغرفة المكيفة.
- يجب عدم إدخالهم الغرفة والتكييف مفتوح بعد استحمامهم مباشرة لحمايتهم من نزلات البرد.
- لضمان تجديد هواء غرفتهم وتطهيرها من الجراثيم، يجب فتح شبابيك الغرفة قبل استخدام التكييف بشكل يومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس ضابط مفصول لاتهامه بتعذيب الطفلة «أمنية» بكفرالشيخ

حبس أسرة فتاة التيك توك منار سامى 45 يومًا.. والدفاع يتنحى

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

«يحتفل به جوجل».. مالا تعرفه عن يوليوس لوثر ماير Julius Lothar Meyer

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقي على «خالد بن الوليد»

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدي حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

كيف يختلف فقدان الشم والتذوق في «كوفيد- 19» عن نزلات البرد؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة

البيت الفني للمسرح يقدم عرض «كأنك تراه» الليلة

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان