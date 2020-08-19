كيف تحمين أطفالك من أخطار التكييف؟.. استشاري يجيب

لماذا يحتاج الأطفال للتكييف؟

- ما هي التأثيرات السلبية للتكيف على الأطفال؟

- كيف يمكن حماية الأطفال من تأثيرات التكييف السلبية؟

يشعر الكثير من الأطفال في فصل الصيف بزهق جراء ارتفاع الحرارة فضلا عن إصابتهم بأمراض الصيف المزمنة وخاصة الطفح الجلدي، ما يدفع الأمهات إلى الاستعانة بالتكييف للتخفيف من درجة الحراة، ولكن للتكييفات تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الأطفال، يجب الانتباه لها حتى لا تسبب لهم مشاكل صحية كثيرة.الدكتور أيمن إبراهيم استشاري طب الأطفال، تحدث لـ"الدستور" عن كيفية حماية الأطفال من التكييفات وتأثيرها السلبي.- خلال فصل الصيف يحتاج الطفل الرضيع إلى الشعور بالبرودة، ولذلك تضطر الأم إلى فتح التكييف لتعديل الحرارة في غرفة نوم الأطفال وترطيب الأجواء، وإن أي ارتفاع بدرجة حرارة جسم الأطفال خلال فصل الصيف قد يسبب لهم الإعياء، الطفح الجلدي ومشاكل في الأمعاء.- تعرض الطفل للهواء البارد بشكل مستمر يسبب لهم الإصابة بنزلات البرد، ويمكن أن يسبب لهم مشاكل في الجهاز التنفسي، فضلا عن أن هواء التكييف قادر على نشر جزيئات هواء ملوث بفيروسات من الخارج.- يجب الحرص على ألا يكون الهواء مسلط بشكل مباشر على الأطفال.- يجب التأكد من وجود فتحات تهوية في غرف الأطفال أثناء استخدام التكييف.- يجب تثبيت حرارة الغرفة الموجود فيها الأطفال لأن تغيير معدل الحرارة المفاجئ قد يسبب خطرًا على حياتهم.- يجب الحرص على وضع غطاء قطني عليهم أثناء نومهم في الغرفة المكيفة.- يجب عدم إدخالهم الغرفة والتكييف مفتوح بعد استحمامهم مباشرة لحمايتهم من نزلات البرد.- لضمان تجديد هواء غرفتهم وتطهيرها من الجراثيم، يجب فتح شبابيك الغرفة قبل استخدام التكييف بشكل يومي.