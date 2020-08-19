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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفرقاطة التركية «كمال رئيس» تتعرض لأضرار بالغة (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:22 م
الفرقاطة التركية
الفرقاطة التركية
أبوزيد على
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أظهرت مجموعة من الصور مدى الضرر والتدمير الذي لحق بالفرقاطة التركية «كمال رئيس»، وذلك بعد احتكاكها مع الفرقاطة اليونانية «ليمنوس»، فيما حاول إعلام أردوغان التكتم على الأمر.

وتعرضت الفرقاطة التركية «كمال رئيس» لأضرار بالغة بسبب سوء تعامل قبطانها، ولأنه حاول استفزاز الفرقاطة اليونانية، ما أدى إلى اصطدامها مع «ليمنوس»، والتسبب في أضرار جسيمة لها، وفقًا لما نشره موقع «بروتو ثيما» اليوناني.

يذكر أن الفرقاطة اليونانية «ليمنوس» كانت تراقب الفرقاطة التركية «أوروتش رئيس» من مسافة آمنة، وتم العثور على الفرقاطة «كمال رئيس»، إحدى السفن الحربية التركية التي ترافق التنقيب التركي، بالقرب من الفرقاطة اليونانية، معتبرة أن السفينة الحربية اليونانية تخطط لعرقلة ملاحة «أوروتش رئيس».

وأظهرت مقاطع فيديو كيفية اصطدام السفينتين ببعضها البعض، وأظهر الفيديو أن السفينة التركية لم تحافظ على مسارها، واصطدمت مؤخرتها بمقدمة الفرقاطة اليونانية، ونتيجة لذلك، تعرضت الفرقاطة التركية لأضرار بالغة في مؤخرتها على عكس «ليمنوس» التي واصلت مهمتها في شرق البحر الأبيض المتوسط​، بعد تحركات سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس».

ووفقًا للصحف اليونانية، كانت الفرقاطة اليونانية «ليمنوس»، التي تتواجد في البحر الأبيض المتوسط لأعمال المراقبة، احتكت بالفرقاطة التركية «كمال رئيس» التي تبحر في شرق المتوسط، إلا أنه لم يحدث تصادم خطير للغاية.

من جهته، وجّه وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، خلال مداخلة تليفونية عبر الإذاعة اليونانية، الشكر لقائد الفرقاطة اليونانية على مهارته في الملاحة، وقال له: "أنت لاعب ماهر سيدي القائد، تهانينا"، ومن جانبه، رد قائد الفرقاطة «ليمنوس» بتواضع بأنه قام بواجبه وشرف له التحدث إلى وزير الدفاع.
الفرقاطة التركية
الفرقاطة التركية
الفرقاطة التركية
الفرقاطة التركية

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