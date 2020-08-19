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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:33 م
مسابقة ملكة جمال مصر
شيماء دهب
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تقدم "الدستور" خلال الإنفوجراف التالي جميع شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال مصر، مع بدء الفعاليات وتلقي طلب المشاركة.
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