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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:33 م
أسامة طلعت
أسامة طلعت
إسلام البكري
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افتتح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ثلاثة أديرة بمدينة نقادة في محافظة قنا، اليوم الأربعاء، وهم دير الملاك ميخائيل - دير الأنبا بسنتاؤس - دير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده" عقب الانتهاء من عملية ترميمها، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري.

وقال "طلعت" - خلال الزيارة -: "إن أعمال ترميم وصيانة هذه الأديرة استغرقت ثلاث سنوات، وشملت ترميم كنيستي الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، وتدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين".

وأضاف: "أنه خلال أعمال ترميم دير الملاك ميخائيل تم الكشف عن مغطس دائري والذي تم ترميمه ترميمًا دقيقًا، ووضع غطاء زجاجي سميك فوقها للحفاظ عليه، ويرجع هذا المغطس إلى العصر الفاطمي".

وتعد أديرة نقادة نموذجًا متميزًا لعمارة الأديرة القبطية في جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأجر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة، وتضم مدينة نقادة 6 أديرة أثرية هم دير (الملاك ميخائيل - دير بسنتاؤس - دير مارجرجس المجمع - دير الصليب المقدس - دير أبوالليف - دير مارجرجس).
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت
أسامة طلعت

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