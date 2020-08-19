«سيدات ضد قانون الأسرة» تندد بتعذيب «الطفلة أمنية» على يد زوجين

أدانت حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، واقعة تعذيب طفلة على يد ضابط مفصول وزوجته بمحافظة كفر الشيخ.وعبرت منة وحيد، رئيس حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، عن شعورها بالحزن والأسى لما تعرضت له الطفلة أمنية.وقالت منة وحيد، إن ما حدث يجب أن يتحمل نتيجته الأم التي أهملت طفلتها وقامت بتشغيلها في سن صغير من أجل المال، ويجب أيضا أن تتحمل نتيجته الحكومة ومجلس النواب لتخاذلهم عن تغيير قانون الأحوال الشخصية وإبقائهم على القانون الحالي الذي يشرع لتربية الأطفال من طرف واحد.وأشارت وحيد، إلى أنه وفقا لتصريحات باسم حسن إبراهيم، أحد أفراد أسرة الطفلة "أنها كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنها، وفوجئوا بعد طلب الأب لقاء الطفلة بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروق بالغة من الأسرة التي كانت تخدم فى بيتهم دون علم والدها".ونددت منة وحيد، بتجاهل البرلمان والحكومة على مدار الخمسة سنوات الماضية مطالبات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية بضرورة تغيير القانون الحالي وتشريع قانون جديد ينص على الاستضافة والرعاية المشتركة لحماية أطفال الشقاق من مخاطر التربية من طرف واحد التي حذر منها الطب النفسى ومن خطورتها على هؤلاء الأطفال، خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل الاستمرار فى العمل بالقانون الحالي بدعم المجلس القومي للمرأة.وطالبت منة وحيد، الحكومة ومجلس النواب بتحمل المسئولية السياسية لما حدث للطفلة أمنية ومن قبلها الطفلة جنة وغيرهم الكثير نتيجة تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون التى أعلنت عنه، وتخاذل مجلس النواب عن مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب أصحاب الحق الرئيسي فى التشريع.جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.