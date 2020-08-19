محافظ الغربية يكرم 14 من أوائل الثانوية الأزهرية



وفي نهاية الاحتفالية، منح شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدايا عينية لكل طالب من الطلاب تقديرًا لجهوده وتفوقه،

كان الاحتفال قد بدأ بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، وألقت الطالبة ندا محمد فرحات، الأولى على مستوى الجمهورية كلمة قدمت فيها الشكر لمحافظ الغربية ولجميع من ساهم في تفوقها وخاصة والدتها.



وألقى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، كلمة قدم فيها تحية إجلال وتقدير للمحافظ على رعايته ودعمه للأزهر، كما قدم الشكر أيضًا لجميع القائمين على منظومة التعليم الأزهري، لما قاموا به من تنظيم أعمال الامتحانات في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.



يذكر أن المحافظ كرم 5 طلاب من القسم العلمي وهم:( ندا محمد فرحات وترتيبها الأول مكرر على مستوى الجمهورية، وعمر الحسيني خليل وترتيبه الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، ومريم محفوظ المزين وترتيبها التاسع مكرر على مستوى الجمهورية، والرابع والرابع مكرر على مستوى المحافظة وهما سعد محمد عبد المعبود ومحمد خالد هنيدي).



كما كرم أيضًا 6 طلاب من المتفوقين على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية وهم ( عائشة ياسر الفقي وترتيبها الثالث، وعلي علي دوالي الثالث مكرر، وهاجر ماهر أرز وترتيبها الخامس، وإسراء جاب الله إبراهيم وترتيبها السادس، ومنه الله حسين عيد وترتيبها السادس مكرر، وأيمن شعبان مصطفى وترتيبه العاشر مكرر).



بالإضافة إلى 3 من الأوائل المكفوفين على مستوى المحافظة من الشعبة الأدبية وهم (أميرة فايز الجعميصي وترتيبها الأولي، ومحمد أحمد الدرس وترتيبه الثاني، وندى ممدوح أبوزيد حجاج وترتيبها الثالثة).

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 14 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك خلال احتفالية حضرها الشيخ عصام بكر، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالغربية، وشيوخ المعاهد الأزهرية، والنائب علي عز، عضو مجلس النواب، وأولياء أمور الطلاب.وعبر محافظ الغربية في كلمته خلال الافتتاح عن فخره واعتزازه هذا العام لحصول المحافظة ولأول مرة في تاريخها على عدد 9 طلاب على مستوى الجمهورية، وقدم التهنئة للطلبة المتفوقين على تميزهم وتفوقهم متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، وخص بالذكر أسرة الطالبة ندا محمد فرحات، الأولى على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدورهم وما بذلوه من جهد في توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم حتى يتمكنوا من التفوق، ومشيدًا في الوقت نفسه بدور المنظومة التعليمية الأزهرية وكافة الجهات التي ساهمت في تفوقهم.وأعرب "رحمي" عن سعادته بالأوائل المتفوقين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المقبلة مؤكدًا على أنهم هم مستقبل الوطن ورفعته.