«العربي لمقاولي التشييد» يشيد بمبادرات مصر لدعم قطاع المقاولات

أشاد الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، بسياسة الدولة المصرية في إصدار قرار البنك المركزي الخاص بضم قطاع المقاولات إلى القطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، ما منح قطاع المقاولات دفعة قوية.وقال نائب رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مبادرات يجب اتخاذها من قبل الحكومات العربية، وهناك أيضًا إجراءات يتعين على الشركات نفسها اتخاذها، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومات التدخل بشكل سريع لمساندة قطاع المقاولات وتقديم المبادرات له.وشدد "دنقلا" على أهمية منح الشركات مددًا زمنية إضافية على عقود المشروعات الجارية لإنقاذها من غرامات التأخير، والعمل على ضخ تمويلات إضافية لتنفيذ مشروعات جديدة، وإتاحة سداد مستحقات الشركات المتأخرة لدى الجهات المالكة، لتوفير سيولة سريعة تحافظ بها على استمراريتها والوفاء بالتزاماتها، مع تقديم إعفاءات مالية وضريبية مؤقتة لشركات المقاولات.وأكد على ضرورة تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم الجمركية على المعدات والمهمات المستوردة، علاوة على حث البنوك المركزية على تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية الميسرة واللازمة لاستمرار عمل الشركات، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية موجهة إلى المصارف لتلبية احتياجات الشركات، وأخيرًا يجب تعديل التشريعات والقوانين المعوقة لقطاع الإنشاءات، وصياغة قوانين جديدة تشمل المتطلبات الراهنة المستجدة.