رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العربي لمقاولي التشييد» يشيد بمبادرات مصر لدعم قطاع المقاولات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:33 م
مالك دنقلا
مالك دنقلا
علا العلاف
طباعة
أشاد الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، بسياسة الدولة المصرية في إصدار قرار البنك المركزي الخاص بضم قطاع المقاولات إلى القطاعات المستفيدة من مبادرة الـ100 مليار جنيه، ما منح قطاع المقاولات دفعة قوية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك مبادرات يجب اتخاذها من قبل الحكومات العربية، وهناك أيضًا إجراءات يتعين على الشركات نفسها اتخاذها، لافتًا إلى أنه يجب على الحكومات التدخل بشكل سريع لمساندة قطاع المقاولات وتقديم المبادرات له.

وشدد "دنقلا" على أهمية منح الشركات مددًا زمنية إضافية على عقود المشروعات الجارية لإنقاذها من غرامات التأخير، والعمل على ضخ تمويلات إضافية لتنفيذ مشروعات جديدة، وإتاحة سداد مستحقات الشركات المتأخرة لدى الجهات المالكة، لتوفير سيولة سريعة تحافظ بها على استمراريتها والوفاء بالتزاماتها، مع تقديم إعفاءات مالية وضريبية مؤقتة لشركات المقاولات.

وأكد على ضرورة تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم الجمركية على المعدات والمهمات المستوردة، علاوة على حث البنوك المركزية على تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية الميسرة واللازمة لاستمرار عمل الشركات، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية موجهة إلى المصارف لتلبية احتياجات الشركات، وأخيرًا يجب تعديل التشريعات والقوانين المعوقة لقطاع الإنشاءات، وصياغة قوانين جديدة تشمل المتطلبات الراهنة المستجدة.

موضوعات متعلقة

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2020

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

الصور

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

الأكثر قراءة

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

مجلس الوزراء يوافق على 5 قرارات مهمة

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

إنفوجراف

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

نجم الساعة

«التضامن»: 11 مليون مستفيد من الدعم النقدي حتى منتصف أغسطس

منوعات

السماء تمطر شوكولاتة في سويسرا

اكتشاف سر جديد للدماغ البشري

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

كيف يختلف فقدان الشم والتذوق في «كوفيد- 19» عن نزلات البرد؟

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة

البيت الفني للمسرح يقدم عرض «كأنك تراه» الليلة

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان