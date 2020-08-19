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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مليون جنيه من «الأورمان» لدعم زواج 100 فتاة يتيمة بسوهاج

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:07 م
زواج فتاة
زواج فتاة
مصطفى علم الدين
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أعلنت جمعية الأورمان عن رصدها مبلغ مليون جنيه لدعم إتمام زواج 100 فتاة يتيمة بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة مستفيدة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات على بناء حياة جديدة.

وأشار شعبان إلى أن الأورمان وفي رصدها مبلغ المليون جنيه لإتمام زفاف 100 فتاة يتيمة سوف تعمل بواقع إتمام زفاف 20 فتاة شهريًا حتى نهاية 2020.

وأوضح شعبان أن المشروع الخيرى الإنساني لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات بجميع مراكز محافظة سوهاج «سوهاج– أخميم– البلينا– المراغة– المنشأة– دار السلام– جرجا- جهينة– ساقلتة– طما– طهطا- العسيرات»، حيث نجحت حتى الآن في دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات، وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة، وأنه نظرًا للظروف الحالية يتم تسليم الشيكات عن طريق مكتب المحافظ.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها مشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساعدت زواج عدد (19893) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

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