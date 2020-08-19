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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مواطن يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة للغات بسيوة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:17 م
اللواء وفائي عبدالفتاح
اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، الشيخ عمر عبدالله راجح شيخ قبيلة أولاد موسى، المهندس محمد الشافعى، متبرع بقطعة أرض بمنطقة الجاري بقرية المراقي لإنشاء مدرسة لغات رسمية لخدمة الأهالى بالواحة.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار مكان مناسب لبناء المدرسة، موجهًا الشكر والتقدير للمتبرع، واستعداد المجلس لتقديم كافة سبل التعاون والدعم وتذليل جميع العقبات أمام نجاح هذه المبادرة الطيبة التي تدعم تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالعملية التعليمية في كافة ربوع الوطن.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالعملية التعليمية بجميع مدن ومراكز محافظة مطروح وبدعم ومتابعة مستمرة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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