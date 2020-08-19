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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار قرب أقل مستوى فى 27 شهرًا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:17 م
الدولار
الدولار
وكالات
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كافح الدولار اليوم الأربعاء ليستقر فوق أقل مستوى في 27 شهرا بقليل الذي سجله الليلة الماضية
بعد صعود قياسي لوول ستريت زاد من الضغط على العملة الأمريكية جراء تنامي توتر التجارة بين واشنطن وبكين.

واستقرت العملة الأمريكية إلى حد كبير عند 92.262 مقابل سلة من العملات في التعاملات الأوروبية مرتفعة قليلا عن أقل مستوى منذ أبريل 2018 عند 92.124 الذي سجلته يوم الثلاثاء.

وفقد مؤشر الدولار أكثر من خمسة بالمئة منذ نهاية يونيو وسجل أكبر خسارة شهرية في عقد في يوليو مع مراهنة المستثمرين على تعاف اقتصادي أقوى خارج الولايات المتحدة.

وكان اليورو المستفيد الرئيسي من ضعف الدولار وزاد ستة بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية يونيو.

وارتفعت العملة الموحدة 0.1 بالمئة خلال اليوم لتتماسك فوق 1.19 دولار.

ويترقب مستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء بحثا عن أي تلميحات لتحرك آخر قد يتبناه في سبتمبر، ولا تتوقع أسواق النقد أي تغيير في سعر الفائدة حتى نهاية 2021.

وفقد الجنيه الإسترليني قوة الدفع المبكرة وهبط في أحدت تعاملات 0.1 بالمائة، ولكن حافظ على مكاسبه الكبيرة في الآونة الأخيرة مقابل الدولار إذ لم يطرأ عليه تغير يذكر بعد بيانات رسمية أظهرت قفزة مفاجئة للتضخم في بريطانيا في الشهر الماضي ليسجل أعلى معدل منذ مارس.

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