رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح أعمال ربط الخطوط الجديدة الخاصة بنقل الخطوط المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي بمدينة الحمام.وأوضح "خالد" - في بيان اليوم الأربعاء - أن الشركة تقوم بالربط ما بين الخطوط الجديدة والشبكة المياه بنطاق مدينة الحمام، موجها بسرعة إنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بالشكل الأمثل.تفقد أعمال تركيبات شبكات المياه والصرف الصحي وخزانات التكديس، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع بحي الزهور "ك 4" المنفذة بواسطة رجال الشركة.