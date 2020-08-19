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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:08 م
الخطوط المتعارضة
الخطوط المتعارضة بالحمام
ياسمين شعيب
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تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح أعمال ربط الخطوط الجديدة الخاصة بنقل الخطوط المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي بمدينة الحمام.

وأوضح "خالد" - في بيان اليوم الأربعاء - أن الشركة تقوم بالربط ما بين الخطوط الجديدة والشبكة المياه بنطاق مدينة الحمام، موجها بسرعة إنهاء الأعمال قبل الموعد المحدد بالشكل الأمثل.

تفقد أعمال تركيبات شبكات المياه والصرف الصحي وخزانات التكديس، وتركيب عدادات مسبوقة الدفع بحي الزهور "ك 4" المنفذة بواسطة رجال الشركة.
الخطوط المتعارضة بالحمام
الخطوط المتعارضة بالحمام
رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام
رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام
الخطوط المتعارضة بالحمام
الخطوط المتعارضة بالحمام
رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام
رئيس «مياه مطروح» يتفقد مشروع نقل الخطوط المتعارضة بالحمام

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