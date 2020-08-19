الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وتتشابه حالة الطقس خلال الأيام الحالية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وكذلك الشعور بارتفاع درجات الحرارة.وأشار شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن طقس اليوم يشهد تحسنًا في حالة الجو، لكن مع بداية غد الخميس تعود درجة الحرارة إلى طبيعتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة، لافتًا إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، مؤكدًا أن شهر أغسطس لا زالت فيه نسب الرطوبة مرتفعة، ودرجات الحرارة لا تزيد خلاله على المعدلات الطبيعية بخلاف الأعوام الماضية التي كانت ترتفع فيها درجات الحرارة على المعدلات الطبيعية بصورة ملحوظة.واختتم بقوله: "إن ارتفاع نسبة الرطوبة يرجع إلى تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، والذي يظل ممتدًا معنا حتى منتصف الشهر المقبل، وينحصر بعد ذلك على شبه الجزيرة العربية"، لافتا إلى أن نسب الرطوبة ستكون بين 75% و80%.