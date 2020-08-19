محافظ أسيوط: مجمع التكسير الهيدروجينى أكبر مشروع لتكرير البترول فى الصعيد

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس محمد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "انوبك" والوفد المرافق له اجتماعًا موسعًا؛ لبحث سبل دعم مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي يُقام على أرض المحافظة وزيادة الاستثمارات والتوسعات خلال الفترة القادمة وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.جاء ذلك بحضور المهندس ناصر اللقاني مدير مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني.وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - أهمية إقامة مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني على أرض محافظة أسيوط، والذي يعد أكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.8 مليار دولار ويأتي تدعيمًا لجهود وبرامج الدولة التنموية على أرض الصعيد ويعد من أهم مشروعات التكرير الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث التكنولوجيات لتكرير البترول باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت منخفض القيمة لتحويله إلى منتجات بترولية رئيسية عالية القيمة تحتاجها السوق المحلية وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية والبنزين عالي الأوكتين والبوتاجاز.وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يحقق مردودًا متميزًا في مجال التنمية لمنطقة الصعيد، من حيث تغطية احتياجاتها من المنتجات البترولية وإمدادات الوقود وكذلك تجنب مخاطر السلامة والبيئة المصاحبة لنقل المنتجات البترولية إلى صعيد مصر عبر الوسائل المختلفة، كما سيؤدي إلى فتح آفاق متنوعة للتنمية والمساهمة في تحقيق الاستفادة للأنشطة المكملة والخدمات والمساهمة في توفير فرص عمل، خاصة لأبناء المحافظة.واستعرض المهندس محمد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة "انوبك" أهمية المشروع ومعدلات ومراحل التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تم التنسيق بين الشركات المنفذة لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ والعمل على التوازي في تنفيذ العمليات والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ.ولفت إلى أن المشروع الجديد المقام على أرض محافظة أسيوط تبلغ طاقته الإنتاجية 2.8 مليون طن سنويًا من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًا منتجات ثانوية وذلك ضمن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير صناعة التكرير تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية من إمدادات الوقود والعمل على تقليص الكميات المستوردة من الخارج وتقليل جانب من فاتورة الاستيراد توفيرًا للنقد الأجنبي.