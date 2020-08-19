سوسن بدر تسابق الزمن للانتهاء من تصوير «خيط حرير»

تواصل الفنانة ​سوسن بدر​ تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد "خيط حرير" بتكثيف ساعات العمل لتصل 12 ساعة يوميا، لرغبة الكاست بقيادة المخرج إبراهيم فخر في الانتهاء منه، بحلول سبتمبر المقبل.ويكثف المخرج ساعات تصوير العمل من أجل بدء أعمال المونتاج والمكساج للمسلسل استعدادا لعرضه، والمتوقع خارج الموسم الرمضانى المقبل، وتحديدا في أكتوبر المقبل."خيط حرير" من بطولة مي عزالدين، محمود عبدالمغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، من تأليف محمد سليمان عبدالملك.