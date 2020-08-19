«القابضة للغزل والنسيج»: 21 مليار جنيه لتطوير القطاع (فيديو)

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خطة تطوير القطاع تتكلف 21 مليار جنيه، حيث تبلغ تكلفة الآلات بمفردها نحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه آخرى للمنشآت الجديدة بالمصانع.وأضاف مصطفى خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه جرى تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العمال على استخدام الماكينات الجديدة، كما يجرى إنشاء 3 مراكز تدريب على مستوى عالٍ جدًا، للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة.وأشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، كما تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام هذه الخطة ممثلة في الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج، معقبًا: "هدفنا تعظيم الاستفادة من القطن المصري وإضافة قيمة مضافة له، لكي نستطيع المنافسة في الأسواق العالمية".وتابع: "للأسف بعض الدول مثل الهند وباكستان يستوردون القطن الخام المصري ويخلطوه بأقطان أخرى ويدعون أنه قطن مصري ما سبب مشكلات كبيرة لسمعة القطن المصري بالخارج، ثم نستورد المنتجات النسيجية التي يصنعونها".