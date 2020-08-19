اللقطات الأولى من حريق مجمع صناعي في تكساس الأمريكية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من الحريق الكبير الذي اندلع في مجمع صناعي بولاية تكساس الأمريكية.وأظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران في المجمع الصناعي وتصاعد الأدخنة إلى السماء.يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد شهدت حرائق غابات دمرت نحو 4.3 مليون فدان في أنحاء البلاد، منذ العام الماضي، وهي مساحة أكبر من متوسط المساحة المدمرة في الفترة ذاتها على مدى العقد الماضي والتي لم تتجاوز 3.7 مليون فدان.