أوكرانيا ترسل 5 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

أرسلت أوكرانيا خمسة أطنان من المساعدات الإنسانية لضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مؤخرًا.وذكر المكتب الصحفي لوزارة الداخلية الأوكرانية- حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء- أن ضباطا من الحرس الوطني ورجال الإنقاذ سيرافقون شحنات الأدوية والمواد الغذائية.وقال نائب وزير الداخلية سيرهي ياروفي: «إن انفجارًا وقع في بيروت أودى بحياة 220 مواطنًا وأصيب خلاله أكثر من ألف شخص وفُقد أكثر من مائة آخرين، ولذا تم اتخاذ قرار بإرسال مساعدات إنسانية لبيروت بناءً على طلب من السفارة اللبنانية في أوكرانيا».وأضاف ياروفي: «إن مجلس الوزراء خصص أموالًا من الصندوق الاحتياطي لشراء الأدوية والمواد الطبية ودقيق القمح».من جهته، قال السفير الأوكراني في لبنان، إيهور أوستاش: «إن أكثر من 4 آلاف أسرة أوكرانية تعيش في لبنان، وقد أصيبت أكثر من 20 أسرة جراء الانفجار وجميعهم ينتظرون المساعدة والدعم».