السبت.. انطلاق التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى في جامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق الإلكتروني بالجامعة، لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 22 أغسطس 2020.حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.وأوضح رئيس الجامعة، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60%، وحد أدنى للشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن أعمال تنسيق المرحلة الأولى تستمر لمدة 5 أيام حتى الأربعاء 26 أغسطس، مضيفًا أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم الحرم الجامعي وحتى الانتهاء من عملية التنسيق وطباعة الرغبات.وشدد على أن الطلاب عليهم الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.وأضاف الدكتور محمود أبو المجد، مدير شبكة المعلومات ورئيس مكتب التنسيق، إن التنسيق من خلال التسجيل الإلكتروني يعتبر خدمة متميزة تقدم للطلاب وتعطي الفرصة الكاملة لمشاركة أولياء الأمور لهم، مما يساهم بصورة أكبر في كتابة الرغبات بطريقة صحيحة ومعبرة عن رغباتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح المعامل المخصصة لعملية التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.وذكر المهندس علاء عاطف، مساعد رئيس مكتب التنسيق، أنه تم تخصيص 200 جهاز حاسب آلي، متاح للطلاب هذا العام، تم توزيعهم بمعامل الجامعة المختلفة.