حبس عاطلين وربة منزل سرقوا شقة في مصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين وربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة شقة سكنية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من صاحب محل يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقة سكنه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَين، تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتفا محمول.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وقيامهما بشراء الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من متحصلات الواقعة.تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة لدى ربة منزل، تم ضبطها، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.