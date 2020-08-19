ملعب النجاح يجمع «لايف ستايلز ستوديوز» ومحمد نور

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديدًا لنجم الغناء المصري محمد نور، بعنوان "جاني في ملعبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة التي عكست كلمات الأغنية بقصة حب تربط محمد نور بفتاة تلعب كرة القدم وتتحداه بقوة.ويتعاون محمد نور في هذه الأغنية لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو.يشكل الفيديو كليب أيضًا أول عمل يجمع نور بالشركة المنتجة التي تخص الشارع المصري باهتمام كبير وتسعى دائمًا لإنتاج أجمل الأغاني مع أهم النجوم والمواهب.البارز في العمل مشاركة مجموعة من اللاعبات المحترفات.لايف ستايلز ستوديوز تعاقدت في هذا السياق مع العديد من القنوات العربية الفضائية، حيث يعرض الفيديو كليب بالتزامن مع إصدار الأغنية على أكثر من ٢٥٠ منصة موسيقية رقمية حول العالم، مما سيسهم بانتشار العمل بشكل كبير.لمشاهدة الفيديو كليب على الرابط: