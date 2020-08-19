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الثقافة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:13 م
إبراهيم ساويرس
إبراهيم ساويرس
نضال ممدوح
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تنظم جمعية الآثار القبطية٬ بالتعاون مع مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس٬ دورة في تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية للمبتدئين٬ وذلك عبر تطبيق زووم٬ ويقوم بالتدريس في الدورة والمقرر أن تبدأ 19 سبتمبر المقبل٬ الباحث دكتور إبراهيم ساويرس٬ الحاصل على دكتوراه الأدب القبطي من جامعة ليدن بهولندا.

وعن الدورة وطبيعتها قال "ساويرس" في تصريح لـ"الدستور": تبدأ الدورة بمقدمات تعريفية للمصطلحات المستخدمة في توصيف المخطوطات القبطية، ومن ثم جولة في صناعة المخطوط القبطي، المواد والأشكال والتاريخ بعدها ننتقل لفهرسة المخطوطات القبطية، ونقدم للمشتركين بالدورة القواعد العامة للفهرسة، ومن ثم جولة بين فهارس المخطوطات القبطية منذ القرن الثامن عشر حتى الحادي والعشرين.

وأضاف "ساويرس": في الجزء الثالث من الكورس ويستمر لمدة ستة أسابيع بمعدل محاضرة واحدة مساء كل سبت، نبدأ في عرض أنواع النشرات للمخطوطات القبطية، ثم ننتقل لأهداف النشر وطرقها، بعد ذلك نقدم للطلاب جولة في أهم المنشور عالميًا عن المخطوطات القبطية، سواء نشرًا ورقيا تقليديا ورقيا أو رقميا.

وينتهي الكورس بتدريب الطلاب عمليا على النشر العلمي للمخطوطات من خلال نشرين للدكتور ساويرس نفسه قام بنشرهما بدار بيترز البلجيكية العام الماضي، وفي كل محاضرة يحرص المحاضر على التنويه عن أحدث المتاح عالميًا بكل نقطة من نقاط الكورس.

جدير بالذكر أن هذا الكورس من أندر ما يقدم بمركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس، حيث يندر جدا بمصر المتخصصين في المخطوطات الأدبية القبطية، وهنا تتجلى مهارة الدكتور ساويرس الذي يمتلك الكثير من الخبرات المحلية والعالمية في أداء هذا الدور كونه أحد قلائل جدا بمصر يستطيعون تدريس المخطوطات القبطية، وبخاصة الأقدم منها، والمكتوب باللهجة الصعيدية. كما أنه لا يقوم بتدريس نصوص دينية مسيحية فحسب، بل إنه منفتح العقل لتدريس النصوص الأبوكريفية والمنحولة والغنوصية وغيرها.

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