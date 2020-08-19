رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لقاء الجمهورية اللبنانى يطالب «حزب الله» بتسليم المجرم المدان باغتيال رفيق الحريرى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:58 م
سليم عياش ورفيق الحريرى
سليم عياش ورفيق الحريرى
أ ش أ
طباعة
أكد "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن الحكم الصادر أمس عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإدانة عنصر قيادي في "حزب الله" بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، يُحتم على حزبه تسليمه إلى العدالة.

وشدد "لقاء الجمهورية"- في بيان له اليوم- على أنه يجب تسليم المجرم المدان سليم عياش، لتبيان حقيقة من أعطاه الأوامر ومن سلّمه أطنان المتفجرات ومن أمّن له الانسحاب الآمن من مسرح الجريمة، وإلا سوف يشكل احتضان المحكوم عليه وحمايته إدانة للفريق الذي يحميه.

وطالب لقاء الجمهورية بتحقيق "العدالة المتكاملة غير المنقوصة وغير المسيسة" في جريمتي اغتيال رفيق الحريري وانفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الجاري، وما قبلهما وما بينهما من جرائم تتصل جميعها بالإرهاب الدولي.

وأشار إلى أن هذه الأمور جميعها تستدعي الإسراع في نزع أي سلاح خارج إطار الشرعية، ضمن استراتيجية دفاعية تأخذ على عاتقها حماية لبنان من الأخطار المحدقة المتعددة.

كما ثمّن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، والذي أصدر مذكرة تتضمن وجوب التزام لبنان الحياد في صراعات المحاور الإقليمية بالمنطقة، باعتبار أن الانخراط في تلك الصراعات جلب الويلات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وانعكس سلبا على اللبنانيين جميعا من دون أي تمييز، مشددا على أن مذكرة البطريرك الراعي تحاكي تطلعات غالبية اللبنانيين، وأنه يتعين على جميع القوى السياسية دعم هذه المبادرة العابرة للمذاهب والمناطق.

موضوعات متعلقة

حبس أسرة فتاة التيك توك منار سامى 45 يومًا.. والدفاع يتنحى

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

الصور

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

الأكثر قراءة

«قطعوا ودنها وسلخوها بالكلور».. تفاصيل مأساوية فى تعذيب «طفلة كفر الشيخ»

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«الصحة العالمية»: مصر تشارك في التجارب السريرية للقاحات كورونا

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

أيام زمان

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

أسرار فى حياة رغدة.. أحبت أحمد زكى وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزًا

«دى قلة أدب».. قُبلة يحيى شاهين لـ سميرة أحمد التى وقف لها الصعايدة بالشوم

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1442

كيف يختلف فقدان الشم والتذوق في «كوفيد- 19» عن نزلات البرد؟

دراسة تحذر من مكون كيميائي مميت في عبوات الطعام والشراب

الأميرة «آن» تكشف أكبر مشكلة تواجه نساء «العائلة المالكة»

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

تفاصيل دورة تحقيق المخطوطات الأدبية القبطية

هيثم الحاج علي: نعمل على إحياء مكتبة الأسرة وطباعة عناوين جديدة

البيت الفني للمسرح يقدم عرض «كأنك تراه» الليلة

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان