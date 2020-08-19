حبس ضابط مفصول لاتهامه بتعذيب الطفلة «أمنية» بكفرالشيخ

قررت نيابة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حبس ضابط شرطة مفصول من عمله، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب طفلة بمساعدة زوجته المغربية الهاربة.وقالت الطفلة أمنية إبراهيم، 9 سنوات، وتقيم بمركز سيدي سالم في كفرالشيخ، في بلاغ الشرطة إنها تعمل خادمة عند الضابط المفصول وزوجته المغربية، واعتاد كلاهما تعذيبها بإلقاء مياه ساخنة عليها، وإلقاء مادة سائل الكلور على أماكن الحروق التي جرى سكب المياه الساخنة عليها.وأضافت أنهما لم يكتفيا بذلك بل واصلا ممارستهما نحو تعذيبها بقص شعرها، وإطفاء السجائر في أماكن حساسة بجسدها، وقطعوا أجزاء بسيطة من أذنها بآلة حادة، دون معرفة أسباب فعلهما ذلك سوى معاملتها كخادمة تستحق العقاب من نفس النوع، بسبب تأخرها في تنفيذ طلباتهما أحيانًا.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، من المدعو "إبراهيم"، 47 سنة، فلاح، يتهم فيه المدعو "كمال الدين"، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما ابنته "أمنية"، 9 سنوات.وبسؤال والد الطفلة، قال إنه فوجئ بالمتهم يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديد، وترك له طفلته وغادر سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون، حيث تم قص شعرها وإطفاء السجائر في جسدها.ألقي القبض على الضابط المفصول واقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ، وجار البحث عن زوجته، وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات.