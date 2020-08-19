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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 3 في حادث مروري بالبحيرة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:51 م
حادث مروري
حادث مروري
البحيرة معوض هويدى
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لقي 3 شباب مصرعهم متأثرين بإصابتهم إثر وقوع حادث تصادم مروري بين دراجتين ناريتين بقرية الروقة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بينما أصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول قسم الاستقبال 4 أشخاص مصابين بإصابات خطيرة بحادث تصادم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم "موتوسيكلين" بقرية الروقة بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 شباب، وهم كل من:" حسن سمير عبداللطيف، 20 عامًا، أحمد سمير عبدالمنعم، 22 عامًا، شعبان عطية خطاب، 45 عامًا"، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة.

بينما أصيب "محمد رفعت طلب" 16 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة الجسم، وتم تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة له، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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