البرلمان يطالب «التضامن» بتحصيل متأخرات التأمينات واستثمارها

شدد البرلمان على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، مطالبًا وزارة التضامن بوضع الضوابط اللازمة لذلك.وأكد في التقرير الذي أقره بشأن موازنة الوزارة عن العام المالي الجاري، على ضرورة وضع قواعد واضحة ومحددة لإستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وبحث أوجه المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها، وتحديد ضوابطها بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة، وتحقيق عائد يتناسب مع درجة مخاطر الاستثمار المختلفة، مثل الاستثمار في الأوراق المالية والأراضي والعقارات.ومن ناحية أخرى، ألزم البرلمان وزارة التضامن بضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات وتحديد الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة على العمل، لمساعدتها على إقامة منشآت منتجة.