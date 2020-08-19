مسئول إماراتي: اتفاق السلام يشمل صفقات عسكرية لأبوظبي مع واشنطن

أكد مسئول إماراتي كبير، اليوم الأربعاء، أن اتفاق السلام مع إسرائيل يشمل عقد صفقات عسكرية بين أبوظبي وواشنطن بمليارات الدولارات، من بينها طائرات طراز F35، وطائرات دون طيار.وأوضح المسئول الإماراتي، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الاتفاق تضمن تحسين القدرة العسكرية للإمارات، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم ذلك الأمر طوال عملية التفاوض.وتأتي تلك التصريحات رغم نفي مكتب "نتنياهو" أن تكون اتفاقية السلام مع الإمارات تشمل الموافقة على صفقة عسكرية بين أبوظبي وواشنطن، للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل.وأوضح مكتب "نتنياهو"، في بيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض بيع طائرات F35، وعدد من الأسلحة المتطورة، إلى دول الشرق الأوسط، بما فيها الدول التي تعقد اتفاقات سلام مع تل أبيب، للحفاظ على التفوق النوعي لها.