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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم في قضية «ضحية التذكرة» 3 سنوات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:48 م
ضحية التذكرة
ضحية التذكرة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أصدرت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية حكمها بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية- أسوان، بالسجن 3 سنوات في القضية المتهم فيها المعروفة بـ"ضحية التذكرة".

كانت المحكمة قد انعقدت في جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسري القطار، وضباط المباحث مجريو التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث إن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار، وأن المتهم وضع قانونا خاصا به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردًا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبدالمحسن عامر، ومحمد خميس السيد "راكبى القطار" وقت الحادث، وقررا قيام المتهم والمجني عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجني عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوان قليلة قفز صديقه الثاني ولقي مصرعه في الحال.

كما جاء في أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على أبوزهرة مفتش مباحث مركز طنطا، صحة الواقعة، وفقًا للتحريات التي أجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السرية.

كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسري القطار، الذي قال: "أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار، وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيهًا من طنطا للقاهرة، فقال المجني عليهما له لما رئيس القطر ييجي هنتكلم معاه، ورحت اشتغل في العربية أكمل شغلي".

أما السيد توفيق صالح "سفرى القطار" فقال: "المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5 دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجني عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كده، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار".

من ناحية أخرى، طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

كما طالب دفاع المجني عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدني مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.

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