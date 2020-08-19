ريما محمود.. معلمة فرنساوى صباحًا و«قهوجية» بعد الظهر

"معلمة فرنساوي صباحًا وقهوجية بعد الظهر"، هذا ما وصفها به رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنها ريما محمود عباس فتاة مصرية قررت أن تحيا حياة غير تقليدية في مجتمع نمطي، فاعتمدت على نفسها وأسست مشروعًا بهدف تحسين دخلها.. أقامت مشروعها "قهوة ريما على الروقان" وفقا لما أطلقه محبو المقهى الذي أسسته.نشرت "ريما" على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" صورة لها وعلقت عليها قائلة: "مُدرسة فرنش الصبح وبعد الظهر قهوة على الروقان".. تلك الكلمات البسيطة التي نشرتها جعلت أهالي الإسكندرية يدعمون مشروعها الصغير.قالت "ريما" في تصريح لـ"الدستور" إن الفكرة ظلت تُراودها لمدة شهور وعندما أخذت القرار لتخبر أسرتها فوجئت بوالدها الذي دعم المشروع ولم يتردد لحظة في الموافقة قائلة: "نزلنا اشترينا الحاجات في نفس اليوم".أوضحت أنها لم تتعرض لأي نوع من التنمر أو المضايقات، على العكس تمامًا تلقت الدعم من كل زبائنها وأولياء أمور طلابها وأصدقائها، مشيرة إلى أن والدتها تعمل صباحًا وتقف معها بعد الانتهاء من عملها دعمًا وحماية لها.أشارت إلى أنها اتخذت تلك الخطوة لاستغلال وقت الفراغ التي كانت تعاني منه بعد رجوعها من العمل، ولم تكن تهدف للربح فكان هدفها الأكبر هو الاستمتاع وتجربة أشياء جديدة على عكس المألوف خاصة أنها استخدمت خبرتها الدراسية حيث إنها خريجة كلية سياحة وفنادق.وعبرت عن امتنانها لوالديها وأخيها الصغير "خالد"، لأنه يساعدها في تحضير المكان، لافتة إلى أنها لا تنوي إيقاف المشروع، وأنها أصبحت مرتبطة بالأشخاص، مطالبة المسئولين بالاهتمام بمشروعها والتصريح ببناء كشك، لأنها لن تتحمل انخفاض درجة الحرارة في الشتاء.