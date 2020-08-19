بالتزامن مع تنسيق الثانوية العامة.. كيف تدرس في الخارج؟

بمجرد الانتهاء من الثانوية العامة وبدأ التنسيق تذهب عقول طلاب الثانوية العامة للتفكير في الدراسة بالخارج التي تعتبر حلما للكثير، ولكن يقف أمامهم شروط الدراسة وخطواتها التي لا يعرفها الكثير.وتوضح "الدستور" شروط الدراسة في الخارج بعد الثانوية وخطوات إجرائها وكيفية الحصول على المنح الدراسية التي تجعلهم يصلون لتحقيق أحلامهم بحسب موقع "help".منح مجانية بالخارج بعد الثانوية العامة:تنتشر العديد من المنح المجانية التي يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعانة للطلاب الذين يبحثون عنها للسفر للدراسة بالخارج وتحقيق أحلامهم، ومن هذه المنح:منحة بتركيا، والتي تعتبر من أهم المنح المجانية وأشهرها والتي تُقدم للطلاب العرب في شهر مارس كل عام، ويقدم لها عن طريق الإنترنت بشروط معينة.منحة كوريا التي تقدم من الحكومة الكورية في جميع التخصصات، ويتم فتح باب التقديم لها في شهر أبريل من كل عام، وتحدد بعض الشروط للالتحاق بها، وتكون مجانية بشكل تام، وتشمل كذلك تذاكر السفر والإقامة والدراسة وتعلم اللغة الكورية لمدة عام.وتقدم اليابان منحة لطلاب الثانوية العامة للدراسة في الجامعات اليابانية، ولكنها تضع شرطا أساسيا وهو معرفة اللغة اليابانية؛ لذلك يخضع الطالب لدراستها لمدة تتراوح بين الستة أشهر إلى سنتين فور الوصول لليابان.مميزات الدراسة في الخارج بعد الثانوية العامة:من أهم مميزات الدراسة بالخارج هو عدم الاشتراط بضرورة تفوق الطالب دراسيا، ولكن إذا كان موجودا يكون أفضل لضرورة الحصول على تقدير عال في البرامج الدراسية التي سوف يلتحق بها الطالب، كما تتيح الدراسة بالخارج توفير فرصة عمل بالسوق بأولوية للذين أتموا دراستهم في الخارج عن غيرهم من الطلبة.تعمل الدراسة بالخارج على إكساب الطالب القدرة على التعامل مع الحياة ومواجهتها بكل الصعاب، كما تساعد زيادة القدرة في الاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.التعرف على ثقافات مختلفة، وبناء علاقات اجتماعية وصداقات مختلفة، إضافة إلى أن السفر يساعد الطالب على تنمية الذات وتطويرها مما يتيح فرصة التأهل للمناصب العليا في وظائف مختلفة فيما بعد.شروط الدراسة في الخارج بعد الثانوية:هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للقدرة على الدراسة بالخارج وتحقيق الحلم الذي يسعى له الكثير لتحقيق مستقبل باهر، وتتمثل هذه الشروط في البدء باختيار الجامعة التي يرغب بالدراسة بها، والتأكد من وجود القسم المراد الالتحاق به ومعرفة تفاصيله.الإلمام بثقافة البلد التي سيسافر إليها وعادات وتقاليد أهلها للقدرة على التعامل، وكذلك معرفة ترتيب ومكانة الجامعة بالعالم.تحضير مكان للسكن قبل السفر والذهاب الدراسة، وكذلك التأكد من قدرة الجامعة على توفير فرص عمل للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.ويشترط أيضا توفر اختبار التوفل toefl أو الأيلتس IELTS لتقييم درجة إتقان اللغة الإنجليزية التي تعد من شروط الدراسة في الخارج بعد الثانوية، وتوضيح الهدف من الانضمام للجامعة.