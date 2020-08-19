بعد خروج آخر متعافى.. مستشفيات عزل تسجل صفر إصابات بكورونا

منذ أوائل أغسطس الجاري، سجل أكثر من مستشفي عزل الرقم صفر فى حالات كورونا، بعد تعافي آخر مريض فيه، الأمر الذي دعا للاحتفال بنجاح مصر في الخروج من مرحلة ذروة الوباء، تخطيها مرحلة الدخول فيما يزيد عن 1000 حالة يوميًا، لكن ما عدد المستشفيات التي أعلنت عن تسجيل صفر حالات، وهل تحولت لاستقبال المرضى أم لا تزال على أهبة الاستعداد لاحتمالية مرور مصر بموجة ثانية كما توقع خبراء، نجيب باستخدام "Google Maps

