لتعثره ماليًا.. تاجر فاكهة يدعي سرقة 400 ألف جنيه بالشرقية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات إدعاء تاجر فاكهة السطو المسلح على سيارة وسرقة 400 ألف جنيه بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.تلقى مركز بلبيس بلاغًا من سائق، وتاجر فاكهة، وعامل، أنه حال استقلالهم سيارة نقل قيادة الأول وسيرهم متجهين إلى سوق الحضرة بمدينة الإسكندرية وبحوزة الثانى مبلغ 400 ألف جنيه.فوجئوا بقيام أربعة أشخاص منهم اثنان يستقلان سيارة ملاكي، والآخران يستقلان دراجة نارية، باعتراض طريقهم بحوزة أحدهم سلاح نارى قام بإطلاق عيار نارى منه تجاه باب السيارة الأيمن والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين وأفعالهم الواقعة بالاشتراك مع مالك المبلغ المالي 30 سنة؛ نظرًا لتعثره ماليًا وكثرة ديونه المستحقة لبعض تجار الفاكهة.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مالك المبلغ المالى وضبطه واعترف تفصيليًا باتفاقه مع المُبلغين ونجل خاله، 63 سنة على الإدعاء بتعرضهم لواقعة سرقة المبلغ المالي بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.