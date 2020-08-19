«رقابة الصادرات» تستعرض سبل الاستفادة من برنامج «سابر» السعودى

عقد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لقاء موسعًا بالمقر الرئيسي للهيئة بمطار القاهرة مع ممثلي مجتمع الأعمال لاطلاعهم على فوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كإحدى جهات استخراج شهادات المطابقة في مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية فى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نظام "سابر".وشارك في الاجتماع مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمهندس محمود سراج رئيس المجلس التصديرى الجلود والمنتجات الجلدية ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المديرين التنفيذيين للغرف ورؤساء مجالس إدارة عدد كبير من الشركات فى مجال صناعة وتصدير المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة وصناعة الجلود.وقال "جابر" - في بيان اليوم الأربعاء - إن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية.واستعرض دور الهيئة في تيسير حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانيات المعامل التى تتميز بها الهيئة وذلك فى ظل التطور الذي تشهده خلال الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحوكمة المنافذ الحدودية.وتم استعراض أهمية تسجيل الهيئة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سابر" والتي تتيح كل المعلومات عن البرنامج والبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دوليًا لديها كما تتيح بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حاليًا موضحًا بها أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.وأشار "جابر" إلى أن المنصة تسهم فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية إلكترونيًا سواء المستوردة أو المصنعة محليًا وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.وأردف أن الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بالتسجيل في منصة "سابر" كجهة تقويم مطابقة في مجال المنتجات النسيجية والجلود، مشيرًا إلى أن الهيئة تتواجد في كل الموانئ المصرية (بحرية– جوية- برية) وهو ما يسهم في سرعة استخراج شهادات المطابقة ونتائج التحليل، كما تتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.وأشاد الحضور بالدور الكبير الذي تلعبه الهيئة فى حماية المستهلك المصرى وكذلك دعم المصدرين بكل الإمكانيات المتاحة لدى الهيئة من بيانات التجارة الخارجية ومعامل ذات اعتماد دولي الأمر الذي يسهم في تيسير إجراءات التصدير ومن ثم زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية.