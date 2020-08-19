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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آرب نيوز: مصر تحمي ضحايا التحرش بتشريعات جديدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:00 م
تحرش
تحرش
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن البرلمان المصري وافق على إقرار قانون لحماية ضحايا التحرش الجنسي.

وتابعت أن المشروع يهدف إلى حمايتهم من خلال عدم الكشف عن هويتهم في الجرائم المتعلقة بهتك العرض وفساد الأخلاق والتعرض للآخرين.

وأضافت أن المصريات يترددن في مشاركة تجربتهن مع التحرش خوفًا من التعرض للاعتداء إذا ما تم الكشف عن هويتهن من قبل المتحرشين أنفسهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة شكاوي متعددة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التحرش اللفظي.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لرسائل تلقتها تهدد بملاحقة المسئولين عن الرسائل، كما كشفت هنا زاهد، الشهر الماضي، عن تعرضها لمضايقات، واتهمت كاتبة صاحب دار نشر شهيرة بالتحرش بها.

واقترح علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تعديل النص ليصبح نصه كما يلي: "لا يجوز لأمر القبض أو التحقيق في إفشاء معلومات الضحية في جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق والتعرض للآخرين والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، باستثناء المعنيين".

وحسب اقتراح "عبد العال"، فإن الجهات المعنية هي المتهم والضحية والمحامون عن كل منهما.

وأكدت الصحيفة أن القانون الجديد من شأنه أن يحمي ضحايا التحرش الجنسي في مصر ويشجعهن على الإبلاغ عن ما تعرضن له.

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