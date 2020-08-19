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الثقافة

طلبنا منه الشفاعة في نهار واحد

صالون تغريد فياض يناقش أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:12 م
تغريد فياض
تغريد فياض
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك فعاليات المنتدى السابع والثلاثين لصالون تغريد فياض اللبناني تحت عنوان "أدب الطفل ودوره في بناء الإنسان"، وذلك يوم السبت المقبل٬ في الثالثة والنصف عصرًا، مع الحرص على الالتزام بجميع قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي التي تتبعها إدارة المكتبة، وتقام الفعالية في الهواء الطلق في التراس على نيل القاهرة.

يشارك في الفعالية كل من: محمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل بكلمة عن أدب الطفل والتربية الجمالية للأطفال، والإعلامية والروائية الجزائرية ندى مهري كاتبة لأدب الطفل، وتتحدث عن تجربتها الإبداعية في الكتابة للطفل وللشباب حديثا.

الشاعرة دكتورة ثريا العسيلي رئيسة رابطة شعراء العروبة وتلقي كلمة عن دور الأسرة والمجتمع في إفادة الأبناء بالثقافة والأدب، والكاتب فوزي وهبة وتلقي كلمة عن استخدام مصطلحات وأفكار التكنولوجيا في أدب الطفل، وعرض لمجموعته القصصية للأطفال (ريموت كنترول).

يختتم اللقاء بأمسية شعرية فنية في الجزء الثاني من الفعالية، يشارك فيها أطفال موهوبون في إلقاء الشعر والغناء والعزف الموسيقي وعروض علمية متنوعة، مع شعراء وفنانين من مصر ومختلف دول العالم العربي.

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