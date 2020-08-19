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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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خبيرة تغذية تقدم 5 أنواع سناكس صحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:53 م
سناكس
سناكس
شيماء دهب
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كثيرًا منا يتخلى عن النظام الغذائي الصحي كونه يحتاج لوجبة خفيفة بين الطعام تساعده على استكمال اليوم، خاصة وهو خارج المنزل وتكون الخيارات مليئة بالسعرات الحرارية.

خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة بسمة يسري، نصحت عند الشعور بالجوع خارج المنزل بأن يكون الاختيار الأول تناول سناكس مليئة بالسكريات والسعرات الحرارية، ولكن يمكننا تحضير مجموعة من الوجبات الخفيفة التي المغذية، والتي تتناسب مع النظام الغذائي.

وأضافت لـ «الدستور» بالإمكان تحضير وجبة صحية نحتفظ بها في box lunch لزيادة فترة الشبع بين الوجبات ويمكن أن تكون وجبة خفيفة مغذية في حالة عدم تناول وجبة الإفطار في المنزل، ولأن الأذواق متنوعة يمكن الاختيار من بين الخمس وجبات التالية:

الوجبة "1"

100 جرام من الطماطم الشيري الصغيرة، وشريحة جبنة شيدر + 2 حبة اللوز النيئ ونضع عليها رشة من البقدونس، وهي وجبة مشبعة للأشخاص النباتيين.

الوجبة"2"

حفنة من الحمص المقرمش نقوم بتتبيلة في القليل من الملح والفلفل والبابريكا المدخنة، ونضعه في الفرن وعليه ملعقة من الأفوكادو لمدة 8-10 دقائق أو حتى يصبح مقرمشا، ونضيف لها وشرائح الجزر الطازجة.

الوجبه "3"

شرائح الفراولة واللوز النيء وقطعه من الشوكولاتة الداكنة تعمل على تقليل الشعور بالرغبة في تناول السكريات.

الوجبة "4"

ثمرة بطاطا مشوية و2 من البيض المسلوق مع قليل من شرائح الخيار.

الوجبة "5"

لو كنت من عشاق الحلويات، حفنة من التوت الطازج مع ملعقة من زبدة الفول السوداني أو الزبادي اليوناني وقطع الفراولة.

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